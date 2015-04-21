الخميس.. بدء محاكمة سائق قطار الشروق لاتهامه بقتل ضحايا أتوبيس المدارس

حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف نافع، جلسة الخميس المقبل، أولى جلسات محاكمة سائق قطار الشروق لاتهامه بالقتل الخطأ، بعدما اصطدم بأتوبيس رحلات كان يستقله تلاميذ، وأسفر الحادث عن وفاة 7 من بينهم سائق الأتوبيس.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس الماضى عندما اصطدم قطار بمدينة الشروق بأتوبيس رحلات مدرسية، كان يقل عددا من التلاميذ كانوا فى طريقهم للتنزه بإحدى المزارع بمدينة الشروق، مما أسفر عن وفاة كل من محمد فؤاد السلاوى "44 سنة"، وأحمد مصطفى شعيب "7 سنوات"، ورامى عدلى جروج "29 سنة" (السائق)، ومصطفى محمد الباز 9 سنوات، ورشا بيومى مربية أطفال بالمدرسة، ونجليها الاثنين.

واستمع المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال سائق القطار، وأخلى سبيله، وقال السائق أمام النيابة: إنه فوجئ بأتوبيس يعبر طريقًا غير معد للعبور وغير مرخص من هيئة السكة الحديد، ولم يستطع التوقف، مما أدى إلى اصطدامه بها، ولكنه توقف على بعد 150 مترًا من الحادث، ثم أبلغ محطة الشروق بوقوع حادث، واستقل القطار، حتى لا تتأثر حركة القطارات على القضبان. كما استمعت النيابة فى القضية لوزير النقل هانى ضاحى، ورئيس هئية السكك الحديدية وأصحاب المزارع المحيطة بمكان الحادث.