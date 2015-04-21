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ضبط نصف كيلو حشيش بحوزة عاطل بعد تبادل إطلاق النيران مع مباحث البحيرة

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ضبط نصف كيلو حشيش بحوزة عاطل بعد تبادل إطلاق النيران مع مباحث البحيرة ضبط نصف كيلو حشيش بحوزة عاطل بعد تبادل إطلاق النيران مع مباحث البحيرة
تمكن رجال مباحث مركز شبراخيت بالبحيرة بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، وبرئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، بعد تبادل إطلاق النيران مع عاطل مشهور عنه الإتجار فى السلاح والمخدرات من ضبطه وبحوزته نصف كيلو حشيش وبندقية خرطوش .
>كانت معلومات وردت لرجال مباحث مركز شرطة شبراخيت، برئاسة الرائد شريف عبد العال رئيس المباحث، تفيد بقيام "عتريس. م. ع " عاطل ومقيم أبورميلة تبع محلة فرنوى دائرة مركز شبراخيت والسابق اتهامه فى العديد من القضايا بينها 13 قضية مابين سلاح ومخدرات بممارسة نشاطه الإجرامى متخذا من مدينة شبراخيت مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم عرض المعلومات على اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، وأمر على الفور بإعداد مأمورية مكبرة برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والمقدم محمد أبوحطب مفتش المباحث والرائد شريف عبد العال رئيس مباحث شبراخيت، وبإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وتمكن فريق البحث بعد تبادل إطلاق النيران من ضبط المتهم وبحوزتة نصف كيلو حشيش وبندقية خرطوش سعة 5 طلقات سريعة الطلقات وبالعرض على النيابة قرر إسلام عبيد وكيل النائب العام برئاسة المستشار أسامة فودة رئيس نيابة شبراخيت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .

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مصر 365