محافظ المنوفية يحيل «مول العاصمة» بشبين الكوم للجهات الرقابية

قال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إن قرار إستكمال بناء مول العاصمة خلف السجن بالبر الشرقى بشبين الكوم متوقف لحين العرض على الجهات الرقابية وابداء الرأى فيه وكيفية تمويل البناء وتكاليف البناء .

> وأوضح المحافظ أن المحافظة ليست من مهامها إقامة مشروعات إستثمارية ويقتصر دورها طبقا لقانون الادارة المحلية على إقامة مشروعات الامن الغذائى والإسكان التى تهدف لسد الاحتياجات الاساسية للمواطنيين.

> وأضاف أنه يريد تفعيل دور الجهات الرقابية ومشاركتهم فى إتخاذ القرار الصائب فى مشروع بناء مول العاصمة نظرا لتكبد المحافظة تكاليف هائلة يتم إنفاقها من صندوق الخدمات بالمحافظة ودراسة المشروع من كافة الجوانب .

> يذكر أن أعمال البناء بدأت منذ نهاية مايو الماضي فى عهد الدكتور احمد شيرين فوزى محافظ المنوفية السابق بارتفاع 4 طوابق، بعدد كبير من المحال التجارية وقاعات السينما بالاضافة للعمل بالتوازى على الجراج متعدد الطوابق ليكون ملحق بالمول التجارى وخدمة رواد المول واصحاب المحال.