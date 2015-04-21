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أولياء أمور طلاب مدرسة "جرين هايتس الدولية" يستغيثون بوزير التعليم

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أولياء أمور طلاب مدرسة "جرين هايتس الدولية" يستغيثون بوزير التعليم أولياء أمور طلاب مدرسة "جرين هايتس الدولية" يستغيثون بوزير التعليم
تقدم أولياء أمور طلبة مدرسة "جرين هايتس الدولية" بالقاهرة الجديدة، بشكوى واستغاثة لوزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى، يطالبون فيها بسرعة التدخل لتصويب خطأ فادح، متمثل فى أن مالك ومدير المدرسة لم يلتزما بوعودهما بتسجيل المدرسة للامتحان فى إنجلترا حتى الآن، وذلك من خلال تسجيل المدرسة لدى السفارة بالقاهرة، مطالبين برد المصروفات الدراسية المدفوعة من أولياء الأمور.

وأكد مصدر مطلع داخل المدرسة أن الإدارة تأخرت كثيرًا فى التسجيل لدى السفارة الإنجليزية بالقاهرة ما أدى إلى حرمان الطلبة من احتساب هذا العام ضمن الشهادة المعتمدة من إنجلترا.

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