أولياء أمور طلاب مدرسة "جرين هايتس الدولية" يستغيثون بوزير التعليم

تقدم أولياء أمور طلبة مدرسة "جرين هايتس الدولية" بالقاهرة الجديدة، بشكوى واستغاثة لوزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى، يطالبون فيها بسرعة التدخل لتصويب خطأ فادح، متمثل فى أن مالك ومدير المدرسة لم يلتزما بوعودهما بتسجيل المدرسة للامتحان فى إنجلترا حتى الآن، وذلك من خلال تسجيل المدرسة لدى السفارة بالقاهرة، مطالبين برد المصروفات الدراسية المدفوعة من أولياء الأمور.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد مصدر مطلع داخل المدرسة أن الإدارة تأخرت كثيرًا فى التسجيل لدى السفارة الإنجليزية بالقاهرة ما أدى إلى حرمان الطلبة من احتساب هذا العام ضمن الشهادة المعتمدة من إنجلترا.