السيسى يوجه بالبدء فورا فى إنشاء مجتمع عمرانى جديد بالفرافرة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وممثلين عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وقد تم خلال الاجتماع عرض نموذج لإنشاء مجتمع عمرانى جديد فى الفرافرة، يوفر السكن والخدمات لمساحة من الأراضى المستصلحة تبلغ عشرة آلاف فدان، حيث وجه الرئيس بالبدء فوراً فى تنفيذ هذا المشروع بحيث يتم الانتهاء منه بحلول أعياد أكتوبر 2015، بالإضافة إلى استكمال وتنمية قرية الحرية بالمراشدة فى محافظة قنا بحيث يتم كذلك افتتاحها فى أكتوبر المقبل.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع، أيضاً، عرض التصور المقترح لتوسيع الحيز العمرانى وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فى إطار مشروع تنمية واستصلاح المليون فدان.

كما تم عرض الأفكار المقترحة لأسلوب طرح وإدارة المجتمعات الجديدة وفقاً لرؤية الرئيس التى تقوم على أساس تنموى يهدف إلى إنشاء مجتمعات حضارية متكاملة من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية، مع ضرورة تطبيق أساليب الرى الحديثة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وذلك بالإضافة إلى توفير المرافق والخدمات وكافة التجهيزات اللازمة، تمهيداً لعرض تلك المجتمعات الجديدة على المواطنين والمستثمرين بحيث يتم البدء فى تنفيذ هذه المشروعات دون تأخير.