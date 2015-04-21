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بالصور.. الجفرى والأزهرى يزوران"اليوم السابع"ويناقشان تجديد الخطاب الدينى

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زار الشيخ حبيب بن على الجفرى المفكر والداعية الإسلامى والدكتور أسامة الأزهرى عضو الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، اليوم، مقر جريدة "اليوم السابع"، وقاما بجولة تفقدية لمقر الجريدة برفقة أعضاء مجلس التحرير.

وكان فى استقبال الجفرى والأزهرى كل من الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس التحرير، وأكرم القصاص وعبد الفتاح عبد المنعم ودندراوى الهوارى وكريم عبد السلام رؤساء التحرير التنفيذيين، وعقدت ندوة حول تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الفكر المتطرف، والأفكار المغلوطة التى تخلق الفتنة وتحدث بلبلة فى الشارع، وقاما بتوضيح الأسس الحقيقية للإسلام المعتدل القائم على الوسطية.

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015


>بالفيديو.. "الشيخان" يهزمان إسلام بحيرى فى موقعة المناظرة.. فندا زعمه أن الدين ليس علماً وصححا له جهله بأن الشافعى ضعَّف أحاديث البخارى.. الأزهرى والجفرى: مشروعك مستنسخ ولعنة وميلاد لـ"داعش وسيد قطب"
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أسامة الأزهرى فى بيان له عن المناظرة: مشروع إسلام بحيرى متشابه مع سيد قطب وأطروحاته مضطربة ومندفعة.. وخطأه الجوهرى تصوره أن الدين ليس علما.. ويؤكد: لا تقديس للأشخاص.. ويجب تصحيح المفاهيم المغلوطة
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مصر 365

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