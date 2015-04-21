بالصور.. "الأورمان" تفتتح أعمال إعمار قريتى "التايهة وكوم الرمل" ببنى سويف

افتتحت جمعية الأورمان الخيرية، أعمال إعادة إعمار 65 منزلًا بقرى محمود حمد "التايهة" بمركز ناصر وكوم الرمل بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف بحضور المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف.



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اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان والكابتن نادر السيد

>كما قامت جمعية الأورمان بتوزيع 200 رأس ماشية و1000 بطانية على أهالى القريتين خلال حفل خيرى شهده المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ناصر والكابتن أحمد حسن ونادر السيد.

جانب من مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا ببنى سويف

>وأكد المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف - خلال الزيارة – على أهمية دور المؤسسات والمنظمات الخيرية والتطوعية والأهلية فى الإسهام الفعال فى تحقيق النهوض، وتنمية المجتمع بالتعاون مع الحكومة

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، خلال بيان صحفى أصدرته الجمعية اليوم، إن الجمعية مستمرة فى تنمية المجتمع ومساعدة الفقراء، وأكد أهمية التعاون والتنسيق مع مبادرة "اسمعونا" لأنها من أهم المبادرات الوطنية الشبابية لزرع الأمل فى نفوس الشباب ودفعهم للمشاركة الإيجابية فى حل مشكلات مجتمعهم وتطوير وتنمية المرافق والخدمات.



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جانب من أعمال التطوير فى إحدى قرى بنى سويف



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جانب من مؤتمر الأورمان الصحفى فى بنى سويف



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اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان يتحدث مع عدد من الأهالى فى بنى سويف