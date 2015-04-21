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محافظ المنوفية يأمر بإغلاق مستشفى طنوب لإدارته بدون ترخيص

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محافظ المنوفية يأمر بإغلاق مستشفى طنوب لإدارته بدون ترخيص محافظ المنوفية يأمر بإغلاق مستشفى طنوب لإدارته بدون ترخيص
أصدر محافظ المنوفية قرارا بإغلاق مركز الحكمة للغسيل الكلوى بأشمون والمرخص تحت رقم 137 بتاريخ 9/4/2000، وذلك لعدم تواجد المدير الفنى أثناء مرور لجنة العلاج الحر بمديرية الصحة.

كما تبين عدم تجديد رخصة تداول النفايات الخطرة، وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وتشغيل عمال غير حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة، وصدر قرار المحافظ بإغلاق مركز حضانات أطفال بأشمون، حيث اتضح لإدارة العلاج الحر أن المركز يدار بدون ترخيص.

وفى تلا أصدر محافظ المنوفية قرارًا بإغلاق مستشفى طنوب بناء على ما تبين من كونه يدار بدون ترخيص أو موافقة مبدئية على التشغيل، بما يخالف القانون المنظم للمنشآت الطبية، كما وافق محافظ المنوفية على معاملة مركز طب رعاية المسنين بجنزور معاملة المستشفيات النوعية التابعة لمديرية الصحة من حيث تطبيق القرارات الوزارية (239 لسنة 97 – 120لسنة 2000- 231 لسنة 2006) والتعليمات المنظمة لذلك.

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