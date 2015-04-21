أبناء عم الأبنودى يتوجهون للإسماعيلية لتلقى العزاء

عمّت قرية أبنود التابعة لمحافظة قنا، مسقط رأس الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، حالة من الحزن الشديد بعد سماعهم خبر رحيله.

وقال سيد عبد العزيز، ابن عم الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، إن أبناء عم الراحل توجهوا جميعا إلى محافظة الإسماعيليه لتلقى واجب العزاء فى الراحل الأبنودى، مضيفا أنه بعد عودتهم سيقررون إقامة سرادق فى القرية من عدمه.

وأضاف عبد العزيز أن الراحل عبد الرحمن الأبنودى كان يزور أهل قريته كل عام وبصحبته أسرته، وكانت آخر زيارة له منذ عامين قبل مرضه مباشرة، لافتا إلى أنهم على تواصل دائم تليفونيا معه.