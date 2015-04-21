محافظ دمياط يتفقد أرض المنطقة النموذجية للحرفيين على مساحة 331 فدانا

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط موقع الأرض المخصصة لإقامة المنطقة الصناعية الحرفية بشطا على مساحة 331 فدانا، رافقه اللواء فايز شلتوت سكرتير العام للمحافظة، ورئيس مركز ومدينة دمياط ورؤساء شركات الكهرباء ومياه الشرب والغاز ومديرى الطرق والإسكان والمساحة والثروة السمكية والتخطيط العمرانى والأملاك، حيث تمت معاينة الأرض على الطبيعة، وقرر المحافظ تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ المشروع وتوصيل المرافق حتى بداية المشروع.

وأكد إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أن هذا المشروع التنموى الضخم يوفر بيئة عمل جيدة ومتطورة للمنتجات الحرفية واليدوية لصناعة الأثاث من يد الصانع التى تتميز بها محافظة دمياط ضمن منظومة اقتصادية متكاملة تشمل الانتاج والتسويق وتوفير المواد الخام والرواج التجارى لصناعة الأثاث ، بالإضافة إلى ما يحققه هذا المشروع من إصحاح بيئى لأبناء المحافظة .