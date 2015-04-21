تعليم دمياط تسمح لطلاب التعليم الفنى المتجاوزين نسبة الغياب بدخول امتحانات الدور الثانى

قالت فريدة مجاهد، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه تمت موافقة وزارة التعليم الفنى على طلب محافظة دمياط بالسماح للطلاب المحرومين بمختلف مدارس التعليم الفنى من دخول امتحانات العملى بسبب تجاوز نسبة الغياب، بدخول امتحان الدور الثانى، وذلك لتطبيق القانون من جانب وحرصا على مستقبلهم من جانب آخر.

وكان المئات من أولياء أمور طلاب التعليم الفنى والصناعى بمختلف مدارس دمياط، طالبوا بتدخل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، لإنقاذ أبنائهم من تطبيق قرار حرمانهم من الامتحانات العملية بسبب تجاوز نسبة الغياب عن النسبة المحددة.

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