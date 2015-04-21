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بالصور.. محافظ مطروح وقائد المنطقة الغربية يشهدان حفل ختام الأنشطة التربوية

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نظمت مديرية التربية والتعليم بمطروح، حفل ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسى 2015، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح واللواء أركان حرب محمد مصرى قائد المنطقة الغربية العسكرية وعدد من قيادات التربية والتعليم بمطروح وعمد ومشايخ المحافظة .

محافظ مطروح وقائد المنطقة الغربية يفتتحان معرض ختام الأنشطة التربوية -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ مطروح وقائد المنطقة الغربية يفتتحان معرض ختام الأنشطة التربوية

وتفقد المحافظ معرض ختام الأنشطة التربوية، الذى يضم عدد من الأعمال الطلابية، تحت إشراف التوجيهات والإدارات التعليمة المختلفة، من بينها منتجات التربية الزراعية، والمدرسة المنتجة، والمكتبات والصحافة المدرسية، والاقتصاد المنزلى والتربية الفنية، للادارات التعليمية المختلفة.

وأكد محمد عبد الفتاح الشركسى وكيل وزارة التربية والتعليم، على شكره لمحافظ مطروح، لرعايته الدائمة للتعليم بالمحافظة، كما تقدم بالشكر لقائد المنطقة الغربية العسكرية، لحضوره الاحتفال ولعمد ومشايخ المحافظة .

المحافظ وقائد المنطقة العسكرية ووكيل وزارة التعليم بمطروح -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ وقائد المنطقة العسكرية ووكيل وزارة التعليم بمطروح

وقدم الطلاب بعض الفقرات الفنية، وعروض الكارتيه، و طابور عرض لكافة الإدارات التعليمة بالمحافظة وبعض الفقرات الفنية والشعرية .

بدء احتفال ختام الأنشطة التربوية بمدارس مطروح -اليوم السابع -4 -2015
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بدء احتفال ختام الأنشطة التربوية بمدارس مطروح

وقال محافظ مطروح، ان الحفل يعد حصاد ما بنينا من عقول ومهارات تتجسد فى ابداعات أبنائنا، لإتاحة الفرصة أمام جميع طلاب المحافظة، لعرض أعمالهم الفنية والثقافية والرياضية والعلمية ، من الأعمال التى تدخل فى إطار الأنشطة التربوية، وذلك للكشف عن الموهوبين فى مختلف مجالات الأنشطة.

جانب من احتفال التربية والتعليم بمطروح بختام الأنشطة التربوية -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من احتفال التربية والتعليم بمطروح بختام الأنشطة التربوية

محافظ مطروح يؤكد على أهمية التعليم ورعاية المواهب -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ مطروح يؤكد على أهمية التعليم ورعاية المواهب

جانب من الاحتفال بحضور القيادات التنفيذية والعسكرية والشعبية -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الاحتفال بحضور القيادات التنفيذية والعسكرية والشعبية

التلاميذ فى استقبال المحافظ وقائد المنطقة الغربية وتقديم باقات الزهور لهما -اليوم السابع -4 -2015
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التلاميذ فى استقبال المحافظ وقائد المنطقة الغربية وتقديم باقات الزهور لهما

تلاميذ المدارس يعرضون مشاركاتهم داخل المعرض على المسئولين -اليوم السابع -4 -2015
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تلاميذ المدارس يعرضون مشاركاتهم داخل المعرض على المسئولين


>- بالصور.. محافظ مطروح يكرم طلاب المدرستين الفائزتين بمسابقة أوائل الطلبة

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