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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة حقائب السيدات بسوهاج

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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة حقائب السيدات بسوهاج ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة حقائب السيدات بسوهاج

في إطار خطة العمل بالوزارة لمكافحة الجريمة بشتـي صورها والعمل علي تفعيل التواجد الأمني وبث روح الطمأنينة بالمواطنين خاصة مكافحة جرائم سرقات حقائب السيدات نظراً لما تمثله من خطورة علي الأمن العام وضبط مرتكبيها ،
> كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقي اخطاراً بورود بلاغ لقسم شرطة ثان سوهاج من المدعوة /ه.ا.م 44 سنة مدرسة وتقيم دائرة القسم بقيام شخصان يستقلان سيارة تاكسي بخطف حقيبة اليد الخاصة بها وبداخلها محتوياتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2738 جنح القسم لسنة 2015 ،
> وعليه فقد تم وضع خطة بحث هادفة أوكل تنفيذها لضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بإشراف العميدمدير إدارة البحث الجنائي بالتنسيق وفرع الأمن العام بسوهاج كان من أهم بنودها :-
> فحص الأماكن التي ترتكب فيها تلك الوقائع ، فحص ذوي السوابق الإجرامية والمشهور عنهم ارتكاب مماثله ، فحص المتعاملين في الهواتف المحمولة ومتحصلات السرقات ، مخاطبة شركات المحمول لتتبع الهواتف المحمولة المستولي عليها في تلك الوقائع ، تنشيط مصادر المعلومات السرية وصولاً لأي معلومة تفيد في كشف غموض تلك الوقائع) ، حيث توصلت جهود فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من :- ( الطاهر محمد قاسم 29 سنة عاطل ويقيم بناحية الشيخ مكرم – دائرة مركز سوهاج والسابق اتهامه في العديد من القضايا آخرهم القضية رقم 1432 جنايات قسم ثان سوهاج لسنة 2012 “سطو مسلح” ،و خالد أشرف محمد 14 سنة عاطل) ،
> حيث أكدت التحريات السرية قيام المذكورين بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في خطف حقائب السيدات باستخدام السيارة رقم “هـ ع أ 3497″ أجرة سوهاج قيادة الأول لتسهيل استيلائهم علي المسروقات والهروب من مكان الواقعة
> وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكوران بحملة أسفرت عن ضبطهما بأحد الأكمنة المعدة لذلك أثناء استقلالهما السيارة المشار إليها المستخدمة في الواقعة وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات أعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بخطف حقيبة المجني عليها المذكورة ، وبتطوير مناقشتهما أقرا بارتكابهما 6 وقائع أخري لسرقة حقائب سيدات ،
> وبعرض المتهمان علي المجني عليهن تعرفن عليهما وأقروا بأنهما هما مرتكبي الوقائع ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 52 أحوال قسم ثان سوهاج وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق .

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