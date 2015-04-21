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“الرئاسة” تنعي الأبنودي: “عاش مدافعًا قيمة تراث وحضارة الوطن”

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“الرئاسة” تنعي الأبنودي: “عاش مدافعًا قيمة تراث وحضارة الوطن” “الرئاسة” تنعي الأبنودي: “عاش مدافعًا قيمة تراث وحضارة الوطن”

 

الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي

أصدر المكتب الإعلامي للرئيس عبد الفتاح ، بيانًا ينعي فيه الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي من خلال خطاب.

وجاء بنص البيان: تقدم المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية بخالص العزاء للشعب المصرى في وفاة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى الذي رحل صباح اليوم عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، لم يمنعه خلال السنوات الأخيرة أن يظل كما عهدناه مشغولًا مهمومًا بمشاكل ومستقبل هذا الوطن.

رحل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى بجسده ولكنه سيبقى بروحه وكلماته وقصائده ومواقفه الوطنية رمزًا أدبيًا وفنيًا ومصريًا خالصًا، لم يتأخر قط عن نداء الوطن حينما احتاجه، وعاش مدافعًا عن قيمه وتراثه وحضارته، وحفر في وجدان كل مصرى وكل مواطن عربى صورة عصية على المحو، أو النسيان.

واختتتم البيان:  نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشاعر الكبير بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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