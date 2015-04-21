تجمع السويس ينعي الأبنودي: كان مناضلًا بكلمته وعشق المدينة الباسلة

أصدر حزب التجمع بالسويس بيان منذ قليل، ينعي فيه الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي الذى وافته المنية ظهر اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 77 عام، حيث وصف البيان الأبنودي بالمناضل الحق وكان ثائرا مناضلا بكلمته ضد أى استبداد وكان يعشه السويس المدينه الباسله فعشته.

أضاف البيان الذى حمل توقيع محمد عارف امين الحزب وعبد الحميد كمال عضو المكتب السياسي أن أغنية “يا بيوت السويس يا بيوت مدنيتي .. أستشهد تحتك وتعيشي أنت” لم تكن أغنية عابرة بل أغنية أختص بها الشاعر الراحل السويس ليعبر فيها عن مدي حبه لها.

وتابع البيان أن الشاعر عبد الرحمن الأبنودي أحب أبناء السويس من خلال معايشه كاملة علي ترابها خلال فترات هامة في تاريخ الوطن بعد هزيمة 67 وفترة حرب الاستنزاف للعدو الإسرائيلي ثم حرب الانتصار والمقاومة 1973 وهي فترات كافية لمعرفة معادن السويسية وهي الفترة التي كشفت فيها إرادة الشعب المصري للعبور من هزيمة نكسة 67 إلي انتصار أكتوبر.

أختتم البيان أنهم يطالبون الدولة وحكومة المهندس ابراهيم محلب بتخليد أسم الابنودي أدبيا ومعنويا وأطلاق تقديرا لدوره الوطني وقصائد الذى كانت دائما نبراسا للفقراء والمهمشين وتشد الهمم فى أصعب الاوقات.