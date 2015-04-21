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خروج جثمان «الأبنودي» متوجهًا إلى مدفنه بالإسماعيلية

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خروج جثمان «الأبنودي» متوجهًا إلى مدفنه بالإسماعيلية خروج جثمان «الأبنودي» متوجهًا إلى مدفنه بالإسماعيلية

خرج منذ قليل، جثمان الراحل الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، من مجمع الجلاء الطبي العسكري، متوجهًا إلى مسقط رأسه بمنطقة الضبعة بمحافظة الإسماعيلية. وكانت قوات الشرطة العسكرية شددت من تواجدها أمام البوابات الرئيسية للمجمع الطبى بالجلاء لتأمين خروج الجثمان إلى مسقط رأسه. وكان الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، توفي اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض. ويعدّ الأبنودي من أشهر شعراء العامية في والعالم العربي. ولد عام 1939م في قرية أبنود بمحافظة قنا، لأب كان يعمل مأذونًا شرعيًا. ويشار إلى أن «الخال» متزوج من المذيعة نهال كمال وله منها ابنتان آية ونور

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