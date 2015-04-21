بطريرك الروم الأرثوذكس يعلن عن ترتيبات افتتاح دير مارجرس بمنطقة مجمع الأديان

عقد البابا ثيؤدورس بطريرك الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، مؤتمرا صحفيا اليوم لعرض ترتيبات افتتاح دير مارجرجس للروم الأرثوذكس بمصر القديمة بمنطقة مجمع الأديان ،هذا وفى بداية المؤتمر قد البطريرك الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجهمورية والمهندس ابرهيم محلب على دعمهم لترميم دير القديس مارجرجس للروم الارثوذكس بمصر القديمة.

وقال فى المؤتمر صحفى الذى عقده اليوم بمقر الدير أشكر الله على انه تم افتتاح الدير فى ايام خدمتى للكنيسة والتى استمرت 11 عاما ، منذ توليت مسئولية ايبارشية الاسكندرية وهو يحلم بهذا اليوم ، واشكر الله على وجود رجل الاعمال “مارتيوس” لانجاح المشروع الجميل واشكر المهندس ابراهيم محلب فمنذ 3 سنوات وقع الاتفاق لترميم الدير ، والآن واسلم الدير كدليل على علاقات الحب والمودة بين مصر واليونان وان نلتقى جميعا كاسرة واحده.

وأضاف البابا ثيؤدورس: اشكر الصحفيين الذين سوف يقدمون هذا الانجاز ، كما أعلن عن انشاء مستشفى بجوار الدير لكل المصريين ، ليكون الدير منبعا لشفاء الروح والمستشفى لشفاء الجسد وكل هذا تعبير على حبنا لمصر والمسيرة المشتركه بين البلدين مصر واليونان ، فبلدى الأصلى هو اليونان وبلدى الثانى مصر ، وقد عملت بكل دول افريقيا وسوف ولكن قلبى مصر دائما اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس فقط على منحه الجنسية وانما الجهود المبذوله فى الكنيسة ونجاح هذا الانجاز نقل الذى اعتبره رساله حب وموده بين مصر واليونان .

وقام البابا ثيؤدورس بجولة مع الصحفيين لشرح معالم الدير ،وما تم إنجازه فى ترميم الجدران ، وقام بقرع اجراس الدير لاول مره منذ تجديدها احتفاءا بالصحفيين الموجودين ، لافتا الى ان الاجراس هدية ومن بطريرك روسيا للدير وقام البطريرك بعرض مقياس منسوب مياه النيل والذى يعد الأوحد فى مصر الذى يعمل حتى الآن لقياس منسوب النيل من الوسائل القديمة

> ومن أمام مقياس النيل دعا البطريرك كل أبناء مصر فى الجامعات والمدراس لزيارة هذا المكان التاريخى الذى يعبر عن تاريخ وحضارة مصر.