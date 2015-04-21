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محافظ السويس: كل طلاب التعليم الفني سيؤدون الامتحان ولا حرمان لأحد

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محافظ السويس: كل طلاب التعليم الفني سيؤدون الامتحان ولا حرمان لأحد محافظ السويس: كل طلاب التعليم الفني سيؤدون الامتحان ولا حرمان لأحد

 

اللواء العربى محافظ السويس

أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس أداء كل طلاب التعليم الفنى للامتحانات النقل التى تبدأ فى الأحد 26 أبريل الجارى دون حرمان أحد .

أضاف محافظ السويس فى تصريحات صحفية أنه تلقي شكاوى تقدم بها عدد من أولياء الأمور حول وضع أسماء أبنائهم على قائمة المنع من أداء الامتحان نظراً لاستنفاذ نسبة الغياب المقررة ويؤكد أن كل الطلاب سيؤدون الامتحانات.

أكد المحافظ على عدم منع أى طالب بالمحافظة من أداء الامتحان وإلزام الطلاب الذين تغيبوا عن أداء التدريبات المهنية خلال العام الدراسي بأدائها كاملة خلال العطلة الصيفية داعياً الإدارات المدرسية للتعليم الفنى بالقيام بإجراءات إعادة تكرار كل التدريبات المهنية خلال العطلة الصيفية.

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