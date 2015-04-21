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بالفيديو.. آخر كلمات «الأبنودي» علي فراش الموت قبل وفاته

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بالفيديو.. آخر كلمات «الأبنودي» علي فراش الموت قبل وفاته بالفيديو.. آخر كلمات «الأبنودي» علي فراش الموت قبل وفاته

الأبنودي

أعادت فضائية «سي بي سي»، مقطع يوثق، آخر كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، عن الموت قبل وفاته، في لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة».

وقال الأبنودي، خلال لقائه بالإعلامية، أثناء زيارتها له في المجمع الطبي للقوات المسلحة حيث كان يتلقى علاجه «حالتي مش كويسة بس بين أيد أمينة، في أنا لا يمكن أضيع عبد الرحمن الأبنودي، المرض في حاله، وأنا في حالي أضحك والعب وأقرأ وأكتب”.

وتابع “حيًا أو ميتًا أنا عبد الرحمن الأبنودي، ظلموني ما رضيتش اتظلم، حبيت هذا الوطن، وهذه الأرض، وبوجه تحية للشعب المصري بقولهم ما تنسونيش، اللي بيحبني مش عايز اتلف في علم ولا في ملاية، أنا عملت مقبرتي بعيد، وبقول للي ليا عندي فلوس يسامحني، واللي ليا عنده فلوس بناتي مش أقل غلاوة، من بناته، أنا عمري ما طالبت بحق لنفسي”.

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