السيسي يوجه وزير الإسكان بالبدء في تنفيذ مشروع الفرافرة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وممثلين عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاجتماع عرض التصور المقترح لتوسيع الحيز العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في إطار مشروع تنمية واستصلاح المليون فدان.

كما تم عرض الأفكار المقترحة لأسلوب طرح وإدارة المجتمعات الجديدة وفقًا لرؤية الرئيس التي تقوم على أساس تنموى يهدف إلى إنشاء مجتمعات حضارية متكاملة من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية، مع ضرورة تطبيق أساليب الرى الحديثة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وذلك بالإضافة إلى توفير المرافق والخدمات وكل التجهيزات اللازمة، تمهيدًا لعرض تلك المجتمعات الجديدة على المواطنين والمستثمرين بحيث يتم البدء في تنفيذ هذه المشروعات دون تأخير.

وتم خلال الاجتماع عرض نموذج لإنشاء مجتمع عمراني جديد في الفرافرة يوفر السكن والخدمات لمساحة من الأراضي المستصلحة تبلغ عشرة آلاف فدان، حيث وجه الرئيس بالبدء فورًا في تنفيذ هذا المشروع بحيث يتم الانتهاء منه بحلول أعياد أكتوبر 2015، بالإضافة إلى استكمال وتنمية قرية الحرية بالمراشدة في محافظة قنا بحيث يتم كذلك افتتاحها في أكتوبر المقبل.