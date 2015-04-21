أخبار عاجلة

بعد فتاة البامبرز وسيدة التوك توك .. كارثة جديدة بالدقهلية -
انتظروا الجوكر وفارس المسرح الفنان الكبير محمد صبحي في مساء dmc الأحد الـ 10.30 مساءً -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
فتاة سُئل عنها الرئيس السيسي في أمريكا.. من هي؟ وبمَ أجاب؟ -
مشروع إسرائيلي سعودي يهدد أمن قناة السويس -
السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف -
لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

منظمة الصحة: الخدمات الصحية فى اليمن على شفا الانهيار

Google+ Print
منظمة الصحة: الخدمات الصحية فى اليمن على شفا الانهيار منظمة الصحة: الخدمات الصحية فى اليمن على شفا الانهيار
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن الخدمات الصحية فى اليمن على وشك الانهيار وان هناك نقصا مزمنا فى الادوية والاوكسجين والوقود.

وذكرت المنظمة التى تتخذ من جنيف مقرا لها أن الادوية الاساسية زادت أكثر من 300 فى المئة وان نقص المياه زاد مخاطر الاسهال وأمراض أخرى وان ذلك يؤثر على المعايير الصحية الاساسية فى المستشفيات والعيادات.

وقال ممثل المنظمة فى اليمن أحمد شادول فى بيان انه خلال الأسابيع الاربعة الماضية أظهرت التقارير أن اعداد الاطفال تحت سن الخامسة المصابين باسهال به اثار دماء تضاعفت وأظهرت أيضا زيادة فى عدد حالات الحصبة والملاريا المشتبه بها.

وأضاف أن التقارير أشارت أيضا إلى معدلات مرتفعة لسوء التغذية بين النساء والاطفال دون الخامسة.

وقالت منظمة الصحة نقلا عن وزارة الصحة والسكان فى اليمن أن المستشفيات الكبرى ستصبح قريبا غير قادرة على توفير خدمات الطواريء والقيام بعمليات جراحية وتقديم الرعاية المركزة للمرضى نظرا لنقص الدواء والوقود.

وذكرت المنظمة أن نقص الوقود يعطل حركة خدمات الاسعاف ونقل الامدادات الصحية فى شتى انحاء البلاد بينما تتعطل المختبرات وخدمات نقل الدماء بسبب انقطاع الكهرباء.

وتقول الامم المتحدة أن الصراع فى اليمن أودى بحياة 600 شخص وان 2200 شخص أصيبوا وان 100 ألف شردوا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء فى سبتمبر ايلول.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق

عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق

أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية

قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية