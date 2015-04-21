"الصحة العالمية" تعلن مقتل 944 شخصا وإصابة 3487 فى أعمال عنف باليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل 944 شخصا وإصابة 3487 آخرين جراء أعمال العنف فى اليمن، وفقا لحصيلة نشرت فى 17 أبريل الجارى فى مدينة جنيف.

وفى حصيلة سابقة اعلنتها الجمعة الماضي، اشارت المنظمة- حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الثلاثاء، إلى إن 767 شخصا قتلوا، كما اصيب 2906 آخرون منذ بداية اعمال العنف فى اليمن (19 مارس الماضى).

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