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الداخلية السعودية: كشف شبكة مخدرات حاولت تهريب كميات من الهيروين

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الداخلية السعودية: كشف شبكة مخدرات حاولت تهريب كميات من الهيروين الداخلية السعودية: كشف شبكة مخدرات حاولت تهريب كميات من الهيروين
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تهريب مخدرات حاولت تهريب أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الهيروين لداخل المملكة.

وقال المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية بأنه إلحاقا للبيان المعلن عن كشف ومتابعة شبكة إجرامية تمتهن تهريب مخدر الهيروين الخام إلى المملكة، برا، عبر دولة الإمارات الشقيقة فقد تم ضبط شاحنة تجارية قادمة من دولة الإمارات اثناء توجهها إلى مدينة الرياض عبر محافظة الخرج، وبتفتيشها تم العثور على (930) كبسولة محشوة بما مجموعه (7) كيلوات، و (150) جراما من الهيروين الخام.

كما تم بناء على معلومات توفرت من الجهات النظيرة بدولة الإمارات احباط محاولة تهريب (500) جرام من الهيروين الخام مخفية فى شاحنة أخرى أثناء محاولة عبورها إلى المملكة عبر منفذ البطحاء الحدودي. وبذلك يكون إجمالى ما تم ضبطه فى المحاولتين (7) كيلو ، و (650) جراما من مخدر الهيروين الخام.

وأوضح المتحدث الأمنى بأنه تم إحالة سائقى الشاحنتين الباكستانيى الجنسية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
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مصر 365

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