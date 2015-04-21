وزير الإعلام الكويتى يفتتح جناح بلاده فى معرض إكسبو الدولى

تستعد دولة الكويت للمشاركة فى معرض إكسبو 2015 الذى يفتتح فى مدينة ميلانو الإيطالية فى الأول من مايو المقبل، بمشاركة 145 دولة ومئات المنظمات والشركات، ويستمر لمدة 6 أشهر تحت شعار "غذاء الكوكب طاقة للحياة".

وأكد محمد البداح رئيس الفريق الإعلامى الكويتى المشارك فى المعرض أن 12 جهة حكومية تشارك فى الفعاليات من خلال العديد من الندوات والمحاضرات تتمحور جميعها حول الشعار الذى يرفعه المعرض كالأمن المائى والغذائى، ومساهمات الكويت الإنسانية إلى جانب الندوات المتعلقة بالجانب البيئى، موضحاً أن السبب الرئيسى للمشاركة فى هذا المعرض العريق الذى بدأ عام 1851 هو أن نبين للعالم التجربة الكويتية، وكيف أن المواطن الكويتى تحدى الطبيعة السيئة والقاسية من خلال استطاعته تحويل صعوبات البحر والصحراء إلى كويت الحاضر، وكيف استطاعت الكويت تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب والزراعة، فضلا عن إبراز المساعدات الإنسانية التى امتدت لتشمل مجالات البيئة، والزراعة والطاقة ومكافحة الأمراض للدول النامية، منوها إلى مؤتمر المانحين الأخير الذى استضافته الكويت للمرة الثالثة، ووصلت الالتزامات المالية للأشقاء السوريين إلى ما يقارب 3.8 مليار دولار بحيث تساهم فى عملية التغذية والحفاظ على البيئة والبناء.

وأكد محمد البداح أن المشاركة سوف تتضمن 3 عروض رئيسية إلى جانب أنشطة وفعاليات أخرى فى مقدمتها حفل الافتتاح الذى سيكون فى الثانى من مايو، برعاية وحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح تعقبها احتفالية فى شهر رمضان تتضمن مأدبة إفطار وحفل قرقيعان، أما الاحتفالية الثالثة فسوف تكون بتاريخ 27 أغسطس وتتمثل فى احتفال باليوم الوطنى، مشيرا إلى أن هذا اليوم خصصته لجنة إكسبو لكل دولة حتى تحتفل فيه على طريقتها.