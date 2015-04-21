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رئيس أركان الأردن يحضر اجتماع رؤساء الأركان فى الجامعة العربية بالقاهرة

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رئيس أركان الأردن يحضر اجتماع رؤساء الأركان فى الجامعة العربية بالقاهرة رئيس أركان الأردن يحضر اجتماع رؤساء الأركان فى الجامعة العربية بالقاهرة
قال الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربى) العقيد ممدوح العامرى اليوم الثلاثاء، إن مستشار العاهل الأردنى للشئون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن يزور القاهرة حاليًا لحضور اجتماع رؤساء أركان الدول الأعضاء فى الجامعة العربية.
>وقال العامرى –فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان– "إن رئيس هيئة الأركان المشتركة سيشارك إلى جانب نظرائه العرب غدًا الأربعاء فى هذا الاجتماع للبحث فى تشكيل قوة عربية مشتركة كان القادة العرب قد وافقوا عليها من حيث المبدأ خلال قمتهم الشهر الماضى فى شرم الشيخ".

يشار إلى أن القمة العربية اعتمدت فى 29 مارس الماضى قرارًا بإنشاء قوة عربية مشتركة ودعت رؤساء أركان وقادة الجيوش العربية للاجتماع خلال شهر لبحث آليات إنشائها بهدف خدمة القضايا العربية المشتركة.

كما سبق للقمة العربية أن كلفت الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى بالتنسيق مع لدعوة لجنة رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول العربية للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كل جوانب الموضوع بشأن تشكيل هذه القوة.

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