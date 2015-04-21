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تجديد حبس سيدة وزوجها 15 يوما لاستيلائهما على 130 مليون جنيه بسوهاج

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تجديد حبس سيدة وزوجها 15 يوما لاستيلائهما على 130 مليون جنيه بسوهاج تجديد حبس سيدة وزوجها 15 يوما لاستيلائهما على 130 مليون جنيه بسوهاج
قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد على السيد، تجديد حبس المتهمة "أسماء.م.س" وشهرتها المرأة الحديدية، وزوجها "محمد.ع.م" 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد اتهامها بالاستيلاء على 130 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.

وترجع الواقعة، عندما تمكنت مباحث الأموال العامة بسوهاج من ضبط المتهمة التى استولت على المبالغ المالية من المواطنين بزعم توظيفها فى العقارات بمساعدة زوجها، وكانت معلومات قد وردت لمباحث الأموال العامة، بقيام "أسماء.م.س" 30 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة من قرية الديابات التابعة لمركز أخميم، بالاستيلاء على المبالغ المالية من أبناء مركز أخميم بزعم توظيفها فى تجارة العقارات نظير فائدة 15%، ولم تقم بإعطائهم الفائدة.

وأكدت تحريات العقيد طارق عيسى وكيل الفرع، والمقدم صلاح أبو سحلى مفتش المباحث، صحة المعلومات الواردة.

وأضافت أن السيدة استغلت مكتب الحرمين للاستشارات العقارية الكائن بدائرة قسم ثان سوهاج فى تنفيذ مخططها، وتم استئذان النيابة العامة والقبض على المتهمة وزوجها، وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم عرضهما اليوم على محكمة الجنايات والتى قررت استمرار حبسهما 15 يوما.

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مصر 365