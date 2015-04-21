إحالة أوراق عامل للمفتى قتل طفلين شقيقين بسوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم "محمود .ص .أ" 27 سنة عامل إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 16 يونيو القادم للنطق بالحكم لاتهامه بقتل الطفلين الشقيقين "محمود .أ .م" و"نانسى" بدائرة مركز سوهاج.

أصدر الحكم برئاسة محمد على السيد، وعضوية المستشارين وفيق شوقى بسطا ونبيل مسلم حفنى، بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل المجنى عليهم بسلاح آلى إثر إطلاق النار عليهما، وعلى الفور انتقل رئيس المباحث إلى موقع الحادث وتبين أن طفلين شقيقين كانا يستقلان توك توك قيادة المدعو "ناجى.أ" وذلك لتوصيلهما إلى موقف قرية القرامطة، وكشفت التحريات أن هناك خلافا بين المتهم وسائق التوك توك، وعندما شاهده فى الموقف أطلق النيران على التوك توك، مما أسفر عن مصرع الطفلين وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.