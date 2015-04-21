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صرف مدير مدرسة بالهرم من النيابة بعد التحقيق معه فى واقعة إحراق كتب

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صرف مدير مدرسة بالهرم من النيابة بعد التحقيق معه فى واقعة إحراق كتب صرف مدير مدرسة بالهرم من النيابة بعد التحقيق معه فى واقعة إحراق كتب
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار إسلام المصرى مدير النيابة، بصرف مدير مدرسة "فضل" وذلك بعدما استمعت إلى أقواله فى واقعة إحراق كتب داخل فناء المدرسة بدعوى تحريضها على العنف والإرهاب.

وقال مدير المدرسة أمام النيابة، إن تلك الكتب تدعو إلى الإرهاب والعنف وصادر قرار من الوزارة بإعدامها، وتم تشكيل لجنة خاصة لفحص تلك الكتب وثبتت عدم صلاحيتها وتم عمل محضر إعدام لها، وأن ما تم كان بناء على تعليمات الوزارة نافيًا أن يكون قد حرق الكتب بدافع شخصى أو دون تعليمات مسبقة.

من جانبه أكد مصدر قضائى بنيابة الهرم، أن التحقيقات مازالت مستمرة وأنه سيتم استدعاء عدد من المسؤولين بالإدارة التعليمية بالهرم لسماع أقوالهم حول الواقعة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التى تم تشكيلها للإشراف على إعدام تلك الكتب وحرقها.

وأضاف المصدر أن التحريات أثبتت أن تلك الكتب تدعو إلى التطرف والعنف والإرهاب، وأنه صادر بالفعل قرار بالتصدى لتلك الكتب والتخلص منها، وأن قرار النيابة بصرف مدير المدرسة من النيابة جاء لعدم وجود اتهام موجه له.

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مصر 365