تجديد حبس 3 طلاب هتكوا عرض زميلهم لعلاقته بشقيقة صديقهم فى الدقهلية

قرر المستشار سامح مدحت، رئيس النيابة الكلية بالدقهلية، بإشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بتجديد حبس ثلاثة طلاب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد تورطهم فى استدراج زميل لهم وهتك عرضه نظرًا لوجود علاقة بينه وبين إحدى الفتيات شقيقة صديقهم.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من الرائد رامى طنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة بتقدم ولى أمر الطالب أحمد.م.ع 18 سنة مقيم بقرية ميت جراح التابعة لمركز المنصورة ببلاغ اتهم فيه كلاً من محمد.ع.ع 18 سنة، طالب، ومحمد.ع.ش 18 سنة طالب ومقيم بقرية ميت محمود التابعة لدائرة المركز، ومحمد.ر.م 23 سنة بالتعدى بالضرب على نجله وهتك عرضه بعدما استدرجوه داخل مزرعة، وذلك انتقامًا منه نظرًا لوجود علاقة بينه وبين شقيقة أحد زملائهم، فاتفقوا فيما بينهم أن ينتقموا منه وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب والتعذيب ثم جردوه من ملابسه وقاموا بتصويره عاريًا لتهديده وإبعاده عن الفتاة المرتبط بها، وتم تحرير المحضر رقم 8014 جنح مركز المنصورة.