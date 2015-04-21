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عقيد شرطة يحرر محضرا ضد محافظ الشرقية ووكيل الرى لتضرره من هدم مطعم

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عقيد شرطة يحرر محضرا ضد محافظ الشرقية ووكيل الرى لتضرره من هدم مطعم عقيد شرطة يحرر محضرا ضد محافظ الشرقية ووكيل الرى لتضرره من هدم مطعم
تقدم العقيد السيد حسان، ضابط شرطة، بمحضر حمل رقم 2333 إدارى قسم ثان، ضد محافظ الشرقية، ووكيل وزارة الرى، ورئيس مدينة الزقازيق، وذلك لتضرره من هدم محافظ الشرقية لمطعم فورت كورت بمدينة الزقازيق بالمخالفة للقانون.

وكانت محافظة الشرقية شنت، السبت الماضى، حملة مكبرة لإزالة التعديات على طرح النيل بمدينة الزقازيق، شارك فيها محافظ الشرقية، ووكيل وزارة الرى ورئيس مدينة الزقازيق، أزالت فيها عددا كبيرا من الأماكن المخالفة من ضمنها مطعم فورت كورت، الذى يمتلكه العقيد السيد حسان.

وقدم حسان مستندات تثبت أن المطعم غير مخالف للقانون سوى 20 مترا فقط وأن الحملة أزالت 600 متر بالمخالفة للقانون، وتسببت فى خسائر تقدر بـ5 ملايين جنيه وتشريد 80 عاملا كان يعمل بالمطعم.

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