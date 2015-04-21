ضبط مروّج مخدرات بحوزته 24 كيلو حشيش وهيروين بأبوظبي

ضبطت شرطة أبوظبي، باكستانياً، بشبهة حيازة 24 كيلو من مخدر الحشيش والهيروين في المصفح الصناعية بقصد الاتجار غير المشروع.

وأكد اللواء عمير محمد المهيري، مدير عام العمليات الشرطية، أن يقظة وخبرة عناصر المكافحة في شرطة أبوظبي أسهمتا بشكل فعّال في إحباط مختلف أنواع وعمليات التهريب والاتجار، لافتاً إلى أن زيادة عمليات التحرّي والمراقبة، وتدريب الضباط وعناصر الشرطة على مكافحة أساليب ترويج المخدرات أكسبتهم خبرات واسعة في الكشف عن مهربي ومتعاطي المخدرات.

وثمّن اللواء المهيري، جهود عناصر مكافحة المخدرات، مشيراً إلى أن عملية القبض على المروّج كانت على قدر كبير من الأهمية، والتنسيق بين الضباط والأفراد، وجرت وفق خطة عالية المستوى وحرفية من عناصر المكافحة التي تولّت تنفيذها، ما أسهم في نجاح العملية والتصدّي لهذا المجرم، ولأي مجرم يقدم على تنفيذ عمليات مشابهة.

وأرجع العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات؛ أكد البحث والتحري صحتها بوجود مروّج مخدرات يدعى "ر. أ. خ"، بحوزته كمية ينوي تسويقها، وتم تقنين الإجراءات لمتابعته وضبطه من قبل عناصر قسم مكافحة المخدرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية.

وأوضح أن عمليات الرصد والملاحقة أسفرت عن معرفة جميع تحركات المشتبه به إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة؛ فتمت مباغتته وضبطه، معترفاً خلال استجوابه بنيته ترويج المخدرات، وجرى تفتيش مقر سكنه ليتم العثور على 20 كيلو و350 غراماً من مخدر الحشيش (مكيسّة)، و3 كيلو و680 غراماً من مخدر الهيروين على شكل كبسولات (تم تحريزها)، وتمت إحالته ومضبوطاته إلى الجهات المعنية، استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه واتخاذ اللازم بشأنه.

واختتم مدير "تحريات" شرطة أبوظبي قائلاً، إن نجاح فريق العمل في القبض على المشتبه، يجسّد استراتيجية شرطة أبوظبي، ودورها الوقائي في حماية شباب الوطن من شرور هذا المجرم وأمثاله، وتحصين مجتمع الإمارات وأبنائه من هذه الآفة الخطرة.