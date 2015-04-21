تلميذة تمتدح محافظ كفر الشيخ بقصيدة وآخر يرسمه خلال إحدى الجولات

استوقفت تلميذة بالصف الثانى الابتدائى الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أثناء جولته بمدرسة سخا، وألقت عليه قصيدة مدحته فيها ومدحت اختيار الرئيس السيسى له.

كما رسم تلميذ آخر بالصف السادس الابتدائى الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ وعلى فايق جميل مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية أثناء جلوسهما لحضور عرض بمدرسة سخا الابتدائية.

وأكد المحافظ أن هؤلاء التلاميذ من المبدعين لابد من تشجيعهم والأخذ بيدهم لأنهم هم من سيتحملون مسئولية هذه البلاد فى المستقبل، وإن لم يجدوا العون وحسن التعاون ومد الأيدى لهم سيفقدون الثقة فى قياداتهم .



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تلميذ يرسم المحافظ



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تلميذة تستوقف المحافظ لتلقى على مسامعه قصيدة مدح



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المحافظ يقبل التلميذة التى استوقفته