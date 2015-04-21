بالصور..لافتات تندد بالإرهاب تتصدر معرض التعليم الابتدائى بكفر الشيخ

تصدرت لافتات " لا للإرهاب ونعم للعلم " " الجيش والشرطة إيد واحدة " و " تحية للرئيس السيسى بطل الحرب والسلام"، معرض التعليم الابتدائى لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية التى حضرها الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، و اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلى فايق جميل مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وأشرف جعفر مدير التعليم الابتدائى، وعدد من قيادات إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ومدرسة سخا .

وأكدت تلاميذ وتلميذات مدرسة سخا للمحافظ، أنهم يؤيدون الجيش والشرطة وينددون بالعمل الإرهابى الذى شهده استاد كفر الشيخ يوم الأربعاء الماضي.



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لافتة الشعب والجيش إيد واحدة من أعمال الطلاب



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لافتة لا للإرهاب نعم للعلم



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المحافظ مع عدد من الطالبات



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لافتة كتب عليه تحية للرئيس السيسى بطل الحرب والسلام