رئيس مدينة الأقصر يتفقد الوحدة الصحية بنجع بدران بالكرنك

تفقد العميد أحمد نسيم، رئيس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، الوحدة الصحية بمنطقة نجع بدران بالكرنك، وذلك لتفقد سير العمل وانتظامه فى الفترة الصباحية داخل الوحدة.

وخلال الجولة تأكد رئيس المدينة من وجود طبيب يباشر أعمال الوحدة صباحا، بالإضافة إلى توافر كافة الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى الذين يتوافدون على الوحدة الصحية، كما تأكد من توافر الأمصال الخاصة بلدغات العقرب والثعبان.

وأوصى فى نهاية زيارته على مستوى النظافة داخل الوحدة، وأن يصل الطبيب والموظفين بآدائهم إلى الرضا العام للمواطنين من خلال المعاملة الطيبة لهم، وتوفير كافة الخدمات الطيبة اللازمة واللائقة بأى مريض .