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وفد من طلبة كلية طب بيطرى الإسكندرية يزورون الأكاديمية البحرية

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وفد من طلبة كلية طب بيطرى الإسكندرية يزورون الأكاديمية البحرية وفد من طلبة كلية طب بيطرى الإسكندرية يزورون الأكاديمية البحرية
استقبلت إدارة النشاط الرياضى بالأكاديمية العربية، وفدا من أساتذة وطلاب كلية الطب البيطرى بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك فى إطار التعاون بين جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والحرص على تشجيع ودعم الأنشطة الطلابية.

وبدأت فعاليات اليوم بزيارة مبنى القبة السماوية ومشاهدة فيلم تسجيلى عن الأكاديمية وفروعها بالوطن العربى، وكذلك عدد من الأفلام الوثائقية التى تحكى نبذة عن تاريخ على مر العصور.

يذكر أن القبة السماوية بالأكاديمية هى ثانى قبة فى الشرق الأوسط بعد القبة السماوية الخاصة بمكتبة الاسكندرية، كما تم تنظيم بعض الأنشطة الرياضية مثل كرة القدم وتنس الطاولة وكذلك الأنشطة الثقافية والفنية من جانب الطلاب المشاركين، وفى الختام تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين والتقاط الصور التذكارية .

حضر الزيارة أ.د أشرف ناظم عميد الكلية وأ.د محمد موسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د إبراهيم أبو العز أمين الكلية، والطبيبة البيطرية أمل هاشم والدكتور أحمد خلف مدير إدارة النشاط الرياضى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .

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