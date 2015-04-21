بالصور .. محافظ كفر الشيخ: تسويق منتجات الطلاب اليدوية واستخدامها لتزيين ميادين المحافظة

أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تسويق منتجات الطلاب اليدوية بإدارات محافظة كفر الشيخ التعليمية بعد إعجابه بإنتاج وأعمال الطلاب.

وقال المحافظ: لا يمكن أن أتخيل أن تظل تلك المنتجات اليدوية من منتجات التطريز وأعمال الزينة وغيرها من الأعمال البديعة حبيسة الأدراج والأرفف، فيجب تسويقها وتزيين مداخل المحافظة والمدن بتلك الأعمال.

>جاء ذلك خلال تفقد المحافظ معرض التعليم الابتدائى لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ومدرسة سخا، بحضور اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز كفر الشيخ وعلى فايق جميل مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية وأشرف جعفر مدير التعليم الابتدائى.



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الأعمال الفنية للطلاب



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جامع محمد على من أعمال الطلاب



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محافظ كفر الشيخ ورئيس المدينة



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كلمة المحافظ للطلاب وقيادات التعليم



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المحافظ يتفقد المعرض



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معروضات المجال الصناعي



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الطالبات والطلاب خلال الاحتفال



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جانب من المعروضات



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تلميذة أثناء عرض للكاراتيه



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العرض الرياضي



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جانب من معروضات المجال الزراعى والصناعى