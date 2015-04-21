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السيسي يوجه وزير الأثار بسرعة الانتهاء من جميع المشروعات

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السيسي يوجه وزير الأثار بسرعة الانتهاء من جميع المشروعات السيسي يوجه وزير الأثار بسرعة الانتهاء من جميع المشروعات

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية، بالدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، الذي استعرض عددًا من المشروعات التي تنفذها وزارة الآثار مثل اِستكمال متحف أخناتون في المنيا، أو تلك التي تقوم بدراستها مثل إنشاء بانوراما عسكرية في شرق القناة لتوثيق تاريخ العسكرية المصرية عبر العصور، فضلًا عن الجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل الرؤية الشاملة لترميم الآثار والحفاظ عليها واسترداد ما نُهِب منها.

كما استعرض الوزير الاتصالات الجارية مع عدد من الدول للتعاون في مجال الآثار، ولاسيما مع ألمانيا.

ووجَّه الرئيس بمتابعة كافة هذه المشروعات بشكل دقيق والانتهاء منها في مواعيدها المحددة، للحفاظ على التراث الأثري المصري بمختلف عصوره، فضلًا عن تفعيل دور قطاع الآثار في النشاط الاقتصادي المصري، وتعظيم الاستفادة مما يتيحه من إمكانيات ضخمة وما يوفره من فرصٍ للعمل.

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