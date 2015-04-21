محافظ الإسماعيلية: صلاة الجنازة على "الأبنودى" بمسجد الهيئة بجبل مريم

نعى اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، بكل الحزن والأسى، الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى، والذى فقدته مصر بعد وفاته اليوم بالمركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية القاهرة.

وأضاف المحافظ لـ"اليوم السابع"، أن جثمان الراحل خرج منذ قليل من المركز الطبى فى طريقة إلى الإسماعيلية، حيث من المقرر صلاة الجنازة عليه بمسجد الهيئة بجبل مريم على طريق قناة السويس، والذى يبعد 15 كيلو عن مدينة الاسماعيلية والتى يوجد بها مقابر عائلة الراحل الشخصية و مقرر دفنه بها عقب صلاة الجنازة عليه.

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