إحالة الفنانة مى كساب لمحكمة الجنح لاتهامها بضرب مدير إنتاج

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، بإحالة الفنانة مى كساب لمحكمة جنح الهرم وجارٍ تحديد جلسة لنظر محاكمتها فى الاتهام الموجه لها بالتعدى بالضرب على "خالد.م" مدير إنتاج بأحد الاستوديوهات بمنطقة هضبة الأهرام.

كان المنتج "خالد.م" تقدم ببلاغ لرجال مباحث الهرم، اتهم فيه مى كساب بالتعدى عليه بالضرب عقب تصوير عمل فنى بأحد الاستديوهات الخاصة بهضبة الأهرام، إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى التعدى عليه، فتحرر محضر بالواقعة وباشر إسلام فتحى وكيل أول نيابة الهرم التحقيقات.