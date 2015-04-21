موجز الاقتصاد.. وزير المالية يوافق على 1.8 مليار جنيه للكهرباء لزيادة الإنتاج

شهد اليوم، الثلاثاء، عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها، إعلان محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الوزارة وافقت على إتاحة تشمل مليار و855.4 مليون جنيه لوزارة الكهرباء من مخصصات دعم إنتاج الطاقة الكهربائية وهو ما يرفع قيمة ما حصلت عليه الوزارة منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن إلى نحو 20 مليارا و912.1 مليون جنيه تشمل 18.4 مليار جنيه قيمة المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى و2.5 مليار جنيه تحت حساب استيراد شحنات غاز لمحطات توليد الكهرباء.

كما أعلنت وزارة المالية عن صرف مبلغ 1.659 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية منها مليار جنيه تحت حساب دعم سلع البطاقات التموينية عن شهر إبريل الحالى، و500 مليون جنيه لدعم منظومة الخبز الجديدة، ومبلغ 159 مليون جنيه فى صورة ضمانات لاستيراد القمح من الخارج، كما تمت إتاحة 350 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تحت حساب فرق سعر استلام قصب السكر من المزارعين.

خلال مؤتمر المال والتمويل الذى عقد اليوم، أعلن خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك 37 مليار جنيه تحولت من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى فى الفترة الأخيرة، وأن هناك مليارات الجنيهات دخلت المنظومة المصرفية فى الفترة الأخيرة.

كشف خالد، أنه من المقرر افتتاح أعمال تطوير 105 شونة تخزين الأسبوع المقبل، وتحويلها إلى منظومة آلية متطورة تمهد فيما بعد الطريق امام المزارع الحصول على شهادة منشأ مصرية تمكنه من الحصول على تمويل من البنوك.

كما كشف المهندس أمل العليمى رئيس شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع وزارة البترول، أن خدمة الخط المختصر، الخاص بالشركة سيتم تفعيله ابتداءً من الشهر القادم وتنطلق الخدمة مع إصدار فاتورة شهر يونيو بتكلفة 50 قرشا للدقيقة من خلال الهواتف المحمولة وهو رقم 1122 لتسهيل كل الصعوبات التى تواجه العملاء بنفس طريقه خدمة عملاء شركات الاتصالات.

وقال فايز عز الدين رئيس الغرفة الكندية بمصر إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "اسكاى باور" الكندية باستثمارات تبلغ 5 مليارات دولار فى قطاع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية خلال مؤتمر القمة الاقتصادى الذى عقد مؤخرا فى شرم الشيخ.

كما قال يحيى رشدى نائب مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات بهيئة قناة السويس خلال المؤتمر، إن المخطط العام النهائى لمشروع تنمية محور قناة السويس من المقرر أن يصدر قريبا، وذلك بعد الانتهاء من تضمين كافة الملاحظات التى وردت عليه مؤخرا، مؤكدا أن هناك تعاون مشترك مع البنك الدولى فى إعداد هذا المخطط العام.

ويتوجه الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى العاصمة الأندونيسية (جاكرتا) للمشاركة فى أعمال القمة الإفريقية الآسيوية بجاكرتا والتى تُعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 إبريل الجارى والتى يرأس وفد مصر فيها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

وخلال نهاية تعاملات البورصة اليوم أنهت مؤشرات، على تراجع جماعى، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء.

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