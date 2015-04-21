السيسى يوجه وزير الآثار بالحفاظ على التراث الأثرى المصرى بمختلف عصوره

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، بالدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، الذى استعرض عددًا من المشروعات التى تنفذها وزارة الآثار مثل اِستكمال متحف إخناتون فى المنيا، أو تلك التى تقوم بدراستها مثل إنشاء بانوراما عسكرية فى شرق القناة لتوثيق تاريخ العسكرية المصرية عبر العصور، فضلاً عن الجهود التى تبذلها الوزارة لتفعيل الرؤية الشاملة لترميم الآثار والحفاظ عليها واسترداد ما نُهِب منها.

كما استعرض الوزير الاتصالات الجارية مع عدد من الدول للتعاون فى مجال الآثار، ولاسيما مع ألمانيا.

>وقد وجَّه الرئيس بمتابعة كافة هذه المشروعات بشكل دقيق والانتهاء منها فى مواعيدها المحددة، وذلك للحفاظ على التراث الأثرى المصرى بمختلف عصوره، فضلاً عن تفعيل دور قطاع الآثار فى النشاط الاقتصادى المصرى، وتعظيم الاستفادة مما يتيحه من إمكانيات ضخمة وما يوفره من فرصٍ للعمل.