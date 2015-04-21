أخبار عاجلة

مشروع إسرائيلي سعودي يهدد أمن قناة السويس -
السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف -
لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى يوجه وزير الآثار بالحفاظ على التراث الأثرى المصرى بمختلف عصوره

Google+ Print
السيسى يوجه وزير الآثار بالحفاظ على التراث الأثرى المصرى بمختلف عصوره السيسى يوجه وزير الآثار بالحفاظ على التراث الأثرى المصرى بمختلف عصوره
اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، بالدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، الذى استعرض عددًا من المشروعات التى تنفذها وزارة الآثار مثل اِستكمال متحف إخناتون فى المنيا، أو تلك التى تقوم بدراستها مثل إنشاء بانوراما عسكرية فى شرق القناة لتوثيق تاريخ العسكرية المصرية عبر العصور، فضلاً عن الجهود التى تبذلها الوزارة لتفعيل الرؤية الشاملة لترميم الآثار والحفاظ عليها واسترداد ما نُهِب منها.

كما استعرض الوزير الاتصالات الجارية مع عدد من الدول للتعاون فى مجال الآثار، ولاسيما مع ألمانيا.
>وقد وجَّه الرئيس بمتابعة كافة هذه المشروعات بشكل دقيق والانتهاء منها فى مواعيدها المحددة، وذلك للحفاظ على التراث الأثرى المصرى بمختلف عصوره، فضلاً عن تفعيل دور قطاع الآثار فى النشاط الاقتصادى المصرى، وتعظيم الاستفادة مما يتيحه من إمكانيات ضخمة وما يوفره من فرصٍ للعمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365