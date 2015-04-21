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الرئاسة فى بيان نعى الأبنودى: فقدنا شاعرا عظيما ومواطنا غيورا على وطنه

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الرئاسة فى بيان نعى الأبنودى: فقدنا شاعرا عظيما ومواطنا غيورا على وطنه الرئاسة فى بيان نعى الأبنودى: فقدنا شاعرا عظيما ومواطنا غيورا على وطنه
نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى الشاعر الوطنى الكبير عبد الرحمن الأبنودى، الذى وافته المنية اليوم، وتقدمت لأسرته وذويه ومحبيه فى والوطن العربى بخالص التعازى والمواساة، تغمد الله الفقيد برحمته وأسكنه فسيح جناته.

وقالت الرئاسة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن مصر والعالم العربى فقدا شاعراً عظيماً وقلماً أميناً ومواطناً غيوراً على وطنه وأمته العربية، أثرى شعر العامية من خلال أشعاره وأزجاله الوطنية التى عكست أصالة المواطن المصرى وواقع البيئة المصرية، لاسيما فى صعيد مصر، وعبرت عن الوطن فى أفراحه وأحزانه، وفى انتصاراته وآلامه، وسيظل الفقيد وعطاؤه الممتد، رمزًا وطنياً وعربياً نفخر بأنه من أبناء مصر الأوفياء الذين أضافوا إلى سجل إبداعها فصلاً ثرياً زاخراً بصدق المعانى وروعة الأسلوب.

وقد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً بأسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء.

- محافظ الإسماعيلية: صلاة الجنازة على "الأبنودى" بمسجد الهيئة بجبل مريم

- آخر وصايا الأبنودى.. أوعوا تنسونى ومتلفونيش بعلم مصر وادفنونى بعيدا فى الإسماعيلية.. وطالب الحكومة بالإفراج عن الشباب وقال للسيسى: بينى بينك مصر وفقراؤها ولازم تدرس "أدب وفن واقتصاد"

- السيسى يجرى اتصالاً هاتفيًا بزوجة الأبنودى لتقديم واجب العزاء

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مصر 365

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