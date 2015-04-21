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أول صور لمدفن الأبنودى وتجمع الأهالى حول منزله فى انتظار وصول جثمانه

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رصدت كاميرا "اليوم السابع" أول صور لمدفن الراحل عبدالرحمن الأبنودى بجبل مريم، والتى من المقرر أن يدفن بها الشاعر عقب الصلاة عليه بمسجد الهيئة بالإسماعيلية.

كما رصدت الكاميرا تجمع عدد من الأهالى أمام منزل الشاعر بالإسماعيلية انتظارا لوصول الجثمان، حيث بدأت أسرة الأبنودى فى تجهيز مقبرة العائلة بمنطقة جبل مريم لاستقبال الجثمان.

لبرلمانى السابق أحمد أبو زيد أول الحاضرين لاستقبال جثمان الأبنودى -اليوم السابع -4 -2015
>

لبرلمانى السابق أحمد أبو زيد أول الحاضرين لاستقبال جثمان الأبنودى

البرلمانى السابق أحمد أبو زيد أول الحاضرين لاستقبال جثمان الأبنودى -اليوم السابع -4 -2015
>

البرلمانى السابق أحمد أبو زيد أول الحاضرين لاستقبال جثمان الأبنودى

البرلمانى السابق أحمد أبو زيد أول الحاضرين لاستقبال جثمان الأبنودى -اليوم السابع -4 -2015
>

البرلمانى السابق أحمد أبو زيد أول الحاضرين لاستقبال جثمان الأبنودى

مقبرة العائلة -اليوم السابع -4 -2015
>

مقبرة العائلة

مقبرة العائلة -اليوم السابع -4 -2015
>

مقبرة العائلة

مقبرة العائلة -اليوم السابع -4 -2015
>

مقبرة العائلة

مقبرة العائلة -اليوم السابع -4 -2015
>

مقبرة العائلة

منزل الأبنودى يستعد لوداعه -اليوم السابع -4 -2015
>

منزل الأبنودى يستعد لوداعه

منزل الأبنودى يستعد لوداعه -اليوم السابع -4 -2015
>

منزل الأبنودى يستعد لوداعه

منزل الأبنودى يستعد لوداعه -اليوم السابع -4 -2015
>

منزل الأبنودى يستعد لوداعه

منزل الأبنودى يستعد لوداعه -اليوم السابع -4 -2015
>

منزل الأبنودى يستعد لوداعه

منزل الأبنودى يستعد لوداعه -اليوم السابع -4 -2015
>

منزل الأبنودى يستعد لوداعه

منزل الأبنودى يستعد لوداعه -اليوم السابع -4 -2015
>

منزل الأبنودى يستعد لوداعه


>- وفاة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى وتشييع الجنازة اليوم من الإسماعيلية

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