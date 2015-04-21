حافظ سلامه : هناك أيادي خبيثة ومؤامرات خارجية وداخلية لزعزعة استقرار مصر

قال الشيخ حافظ سلامه أحد ابطال المقاومة الشعبية بالسويس أن محاولات التفجير ووضع عبوات ناسفة واستهداف المواطنين وابراج الكهرباء ويؤكد أن هناك أيادى خبيثة ومؤامرات داخلية وخارجية لزعزعة أمن مصر وأبنائها.

> أضاف سلامه عبر بيان اصدره صباح اليوم تحت عنوان ” أمن مصر مسئولية كل مواطن على أرض مصر ” أنه أصدر هذا البيان فى يناير الماضي ويعيد نشر الأن للتأكد أن هذه المتفجرات لا يمكن لا للقوات المسلحة ولا للشرطة فقط القيام بالكشف عن هوية من ورائها والأيدي الخبيثة المحركة لها وعلى كل مواطن أن يعتبر نفسه مجنداً للحفاظ على أمنه وأمن أسرته حتى ينكشف للشعب من هذه الأيدى الخبيثة التى تعمل على وضع المتفجرات فى الأماكن التى يتواجد فيها كل مواطن .

> وتابع أنه يطالب وزير الداخلية بأن يعلن فى كل محافظة عن التليفون الذى يتصل به كل مواطن عندما يشتبه فى أى أجسام غريبة يصادفها أو يحملها أى شخص يشتبه فيه أنه يحمل أجساماً غريبة، لا كما تتعمد شرطة النجدة عدم إغاثة المستغيثين.