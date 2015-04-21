أخبار عاجلة

مشروع إسرائيلي سعودي يهدد أمن قناة السويس -
السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف -
لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حافظ سلامه : هناك أيادي خبيثة ومؤامرات خارجية وداخلية لزعزعة استقرار مصر

Google+ Print
حافظ سلامه : هناك أيادي خبيثة ومؤامرات خارجية وداخلية لزعزعة استقرار مصر حافظ سلامه : هناك أيادي خبيثة ومؤامرات خارجية وداخلية لزعزعة استقرار مصر

قال الشيخ حافظ سلامه أحد ابطال المقاومة الشعبية بالسويس أن محاولات التفجير ووضع عبوات ناسفة واستهداف المواطنين وابراج الكهرباء ويؤكد أن هناك أيادى خبيثة ومؤامرات داخلية وخارجية لزعزعة أمن وأبنائها.
> أضاف سلامه عبر بيان اصدره صباح اليوم تحت عنوان ” أمن مصر مسئولية كل مواطن على أرض مصر ” أنه أصدر هذا البيان فى يناير الماضي ويعيد نشر الأن للتأكد أن هذه المتفجرات لا يمكن لا للقوات المسلحة ولا للشرطة فقط القيام بالكشف عن هوية من ورائها والأيدي الخبيثة المحركة لها وعلى كل مواطن أن يعتبر نفسه مجنداً للحفاظ على أمنه وأمن أسرته حتى ينكشف للشعب من هذه الأيدى الخبيثة التى تعمل على وضع المتفجرات فى الأماكن التى يتواجد فيها كل مواطن .
> وتابع أنه يطالب وزير الداخلية بأن يعلن فى كل محافظة عن التليفون الذى يتصل به كل مواطن عندما يشتبه فى أى أجسام غريبة يصادفها أو يحملها أى شخص يشتبه فيه أنه يحمل أجساماً غريبة، لا كما تتعمد شرطة النجدة عدم إغاثة المستغيثين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف

السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا»

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا»

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي