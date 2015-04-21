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محافظ قنا : تنسيق كامل بين مصانع السكر لرفع الناقله الغارقة بنهر النيل

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محافظ قنا : تنسيق كامل بين مصانع السكر لرفع الناقله الغارقة بنهر النيل محافظ قنا : تنسيق كامل بين مصانع السكر لرفع الناقله الغارقة بنهر النيل

عبد الحميد الهجان محافظ قنا

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم التنسيق بين مصانع سكر قوص و دشنا لإرسال صندل لرفع ناقلة الفوسفات الغارقة بمياه النيل مشيرا أن جميع المسئولين بالمحافظة ومجلس المدينة وشرطة المسطحات والرى والصحة وشركة المياة انتقلوا لمكان الواقعه لمتابعه إنتشال الناقله بعد غرقها بمياه النيل مشيرا أنه تم أخذ عينات من المياه لتحليلها لبيان سلامتها من عدمه.

وأضاف الهجان أنه تم إغلاق محطات مياه دندرة والشيخ عيسى وأولاد عمرو والقناوية ودشنا ونجع حمادى وأبوتشت كأجراء أحترازى للحفاظ على حياة المواطنين من أى خطر لحين بيان نتيجة عينات المياة التى تم أخذها من مياه النيل ،كانت ناقلة نيلية تابعة للوحدة 44 قوات مسلحة كانت قادمة من مركز السباعية بأسوان متجهه إلى شبرا الخيمة بالقاهرة ومحملة ب 500 طن ونتيجة لإنقطاع ” جنزير ” الناقلة أصطدمت بأحد الأعمدة الخرسانية بكوبرى دندرة العلوى مما أسفر عنها سقوط الحمولة بالمياه .

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