سرقة مبالغ مالية من 4 سياح صينين أثناء زيارتهم لمعبد الأقصر

قام مجهولون بسرقة ألف دولار أمريكي، و1400 يوان صيني، و1200 جنيه مصري، من 4 سياح صينين أثناء زيارتهم لمعبد الأقصر الفرعوني .

تلقي اللواء مصطفى سلامة، مساعد أول وزير الداخلية لشرطة السياحة والأثار، إخطارًا من اللواء علاء السباعي، مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بورود بلاغ من السائحة لي يان صينية الجنسية 45 سنة ، و السائح جيانج شياو خوي، صيني الجنسية 52 سنة ، و السائحة تشانغ كونغ جثيغ صينية الجنسية 59 سنة، و السائح وانج جياو جوا، صيني الجنسية 55 سنة، يقيمون علي متن أحد الفنادق العائمة بسرقة ألف دولار أمريكي، و1400 يوان صيني، و1200 جنيه مصري، أثناء زيارتهم لمعبد الأقصر.

وتبين من التحريات أن السياح ، كانوا في زيارة لمعبد الأقصر، وتركوا حقائبهم داخل الاتوبيس السياحي الذي نقلهم من المركب إلي المعبد ويحمل لوحات رقم “4879 ف . ر” قيادة “ع . س . ا” سائق ومقيم الأقصر.

و تم على الفور تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث السياحة والآثار بالتنسيق مع ضباط مباحث المديرية لكشف غموض واقعة السرقة .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي، المحامي العام لنيابات الأقصر .