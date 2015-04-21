الوفد ينعى عبد الرحمن الأبنودى ويؤكد: عشق وطنه فعشقه المصريون

ينعي حزب الوفد الراحل الكريم الشاعر عبد الرحمن الأبنودي والذي كان نموذجاً للمصري الأصيل .. الذي عشق وطنه فعشقه المصريون .
وقال الحزب إن عبد الرحمن الأبنودي رمزاً للوطنية وكانت كلماته على مدار عقود مضت تحفيزاً للمشاعر الوطنية في التصدي لكل المؤامرات والحروب التي تعرضت لها البلاد ظل حتى آخر لحظة في حياته مدافعاً عن أمن مصر وسلامتها واستقرارها بكلماته الساحرة التي كانت تخترق عقل وفكر ووجدان المصريين .
واعتبر الحزب رحيله خسارة لمصر لقيمة وطنية وقيمة فكرية وقيمة أدبية كبيرة ولكن العزاء أنه ترك من خلفه تراث وطنياً وأدبياً سيظل حياً أبد الدهر .
وختتم الحزب البيان بقوله:” رحم الله فقيدنا الكريم وأسكنه فسيح جناته وجزاه خيراً عن كل ما قدم لوطنه وأهله ويتقدم حزب الوفد بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولشعب مصر “.