بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة في 520 مخبز بأسوان أول مايو القادم

قال حسام العربي وكيل وزارة التموين بأسوان بأنه تقرر تطبيق منظومة الخبز الجديدة بمحافظة أسوان اعتبارا من أول مايو القادم وأضاف العربي ان المنظومة الجديدة سيبدأ تطبيقها على مستوى 520 مخبز بدائرة المحافظة وفقا للأليات الخاصة التي وضعتها وزارة التموين .

مشيرا الى ان محافظة اسوان انتهت من اعداد الكشوف اللازمة للمخابز البلدية والطباقى للبدء فى تنفيذ منظومة الخبز الجديدة بالمحافظة ، حيث تم تسليم الماكينات الالية الخاصة بالكروت الذكية لصرف الخبز لأصحاب المخابز تمهيدا للبدء فى عملية صرف الخبز أليا ،لافتا الى انه تم تدريب العاملين واصحاب المخابز على عمليات صرف الخبز اليا للمواطنين بواقع 5 أرغفة خبز يوميا وبمعدل 150 رغيفا شهريا او ما يعادلها من حصص الدقيق بواقع 10 كيلو شهريا وفقا لرغبة المواطن مؤكدا ان المواطن لديه مطلق الحرية في الحصول علي الدعم الخاص بالخبز سواء عن طريق توفير الخبز أو عن طريق دقيق المستودعات وذلك وفقا لاحتياجاته هو وأسرته .