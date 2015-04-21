مباحث المسطحات المائية: نجاة ضابط و3 جنود من غرق ناقلة الفوسفات بقنا

أكد اللواء أدهم محيسن مدير مباحث شرطة البيئة والمسطحات المائية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تشكيل فريق عمل من وزارات الرى والبيئة والإسكان ومحافظة قنا لرفع مخلفات ناقلة الفوسفات التى غرقت اليوم الثلاثاء، بالكيلو 300 بنهر النيل ومحملة بـ 500 طن فوسفات وتابعة للشركة الوطنية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن الحافلة كان عليها ضابط و3 جنود، ونجوا جميعًا.

كان اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا تلقى إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور ناقلة نيلية قادمة من أسوان ومتجهة إلى القاهرة ومحملة بـ500 طن فوسفات اصطدمت بأحد الأعمدة الخرسانية الخاصة بكوبرى دندرة العلوى مما نتج عنها سقوط الكمية بمياه النيل، وتمكن سائقها وشخصان كانا برفقته من النجاة .

غرق ناقلة محملة بـ 500 طن فوسفات بقنا بعد اصطدامها بعامود كوبرى دندرة

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إعلان الطوارئ بالرى بعد غرق حافلة محملة بـ500 طن فوسفات فى النيل