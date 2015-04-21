جهاز البيئة يحلل مياه النيل بقنا بعد غرق حافلة الفوسفات

أكد اللواء أدهم محيسن مدير مباحث شرطة البيئة والمسطحات المائية، أن جهاز شئون البيئة يقوم حالياً بأخذ عينات من مياه نهر النيل فى محافظة قنا، وذلك لتحليلها بعد غرق حافلة محملة بـ500 طن من الفوسفات فى الكيلو 300 فى نهر النيل والواقع بمحافظة قنا.

من جانبها، أكدت وزارة الإسكان فى بيان لها أنه تم إرسال فريق من المعامل لأخذ عينات من المياه بمنطقة غرق الناقلة وعينات من أمام جميع المحطات التى تم غلقها للتأكد من سلامة مياه الشرب.

وكان اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا قد تلقى إخطاراً يفيد أنه أثناء مرور ناقلة نيلية قادمة من أسوان ومتجهة إلى القاهرة ومحملة بـ500 طن فوسفات اصطدمت بأحد الأعمدة الخرسانية الخاصة بكوبرى دندرة العلوى مما نتج عنها سقوط الكمية بمياة النيل وتمكن سائقها وشخصان كانا برفقته من النجاة.

- غرق ناقلة محملة بـ 500 طن فوسفات بقنا بعد اصطدامها بعامود كوبرى دندرة

>

- رئيس شركة مياه الشرب بقنا يأمر بغلق 5 محطات بعد غرق 500 طن فوسفات

>